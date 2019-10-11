Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Azerbaycan Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Azerbaycan Eğitim Bakanlığında düzenlenen görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında eğitim alanındaki ilişkilerin mevcut durumunun ele alınmasının yanı sıra ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, "tek millet, iki devlet" sözlerini hem akıllarında hem de fikirlerinde taşıdıklarını ifade eden Selçuk, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme görevinin daha çok eğitim sahasında çalışanlara düştüğünü belirtti.

Eğitimin insana dair her şeyi kapsadığını vurgulayan Selçuk, "Eğer biz eğitimde her şeyi güzelleştirirsek, bütün sahalarda daha hızlı mesafe alırız. Beraber yol alabileceğimiz birçok alan var. Mesleki eğitim olabilir, özel eğitim olabilir, sistemin dijitalleştirilmesi olabilir, eğitim sisteminin uluslararası standartlara taşınması olabilir." dedi.

Bakan Selçuk, şehitlikleri ziyaret etti

Bakan Ziya Selçuk, ülkedeki temasları kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.


Selçuk, ilk olarak merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hiyabanı'na, ardından 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı'nda Ebedi Ateş Anıtı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk bıraktı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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