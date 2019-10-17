Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır."