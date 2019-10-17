Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Eğitime ara...
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: '(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Eğitime ara...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Eğitime ara...

32 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır."

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:06 Kaynak: AA
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