Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Her tür ve...
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: '(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Her tür ve...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Her tür ve...

54 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Her tür ve derecedeki eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka bir okula velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse, e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen, misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz."

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:11 Kaynak: AA
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