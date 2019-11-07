Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı" dedi. - ANKARA
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