Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda...
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda...

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir tarafta otizmli çocuklarımızla çocuklarını aynı okulda okutmak istemeyen veliler. Bir tarafta engellilere yönelik toplum hizmetiyle 54 bin aileye destek sağlayan lise öğrencileri. İkisi de bu ülke. Hizamızı çocuklardan almamız gerektiğinin kanıtı" dedi. - ANKARA

Ziya Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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