Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Bu yoğun süreçte üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum." - ANKARA