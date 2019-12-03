Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve karşılanması Bursa Valiliği özel defterini imzalaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve karşılanması

Bursa Valiliği özel defterini imzalaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti

Bursa Valiliği, Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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