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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve karşılanması Bursa Valiliği özel defterini imzalaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:46 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi ve karşılanması
Bursa Valiliği özel defterini imzalaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
BURSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti.
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