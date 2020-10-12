Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da - Son Dakika

Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu binası

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfta öğrencilerle sohbeti

Bakan Selçuk'un fidan dikimi

Bakan Selçuk'un kreş çocuklarıyla hikaye dinlemesi

Bakan Selçuk'un keman dinlemesi ve saz çalan öğrenci

Bakan Selçuk'un öğrencilerin çalışmalarını incelemesi ÇANKIRI - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulunda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulundaki programın ardından Çankırı TOBB Fen Lisesi ve Şehit Erdem Öztük Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.