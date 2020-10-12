Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da
12.10.2020 15:47
Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu binası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfta öğrencilerle sohbeti Bakan Selçuk'un fidan dikimi Bakan Selçuk'un kreş çocuklarıyla hikaye dinlemesi Bakan Selçuk'un keman dinlemesi ve saz çalan öğrenci Bakan Selçuk'un öğrencilerin çalışmalarını incelemesi...
Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu binası
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sınıfta öğrencilerle sohbeti
Bakan Selçuk'un fidan dikimi
Bakan Selçuk'un kreş çocuklarıyla hikaye dinlemesi
Bakan Selçuk'un keman dinlemesi ve saz çalan öğrenci
Bakan Selçuk'un öğrencilerin çalışmalarını incelemesi ÇANKIRI - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulunda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulundaki programın ardından Çankırı TOBB Fen Lisesi ve Şehit Erdem Öztük Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.
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