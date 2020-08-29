Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yıl içerisinde yüz yüze sınav yapmakla ilgili bir takım çalışmaları olduğunu belirterek, "Şu anda net değil. Nasıl, ne şekilde yapılacağına ilişkin birkaç alternatifimiz var. Ama şundan emin olabilirler, televizyondaki derslerden de okuldaki derslerden de sorumlular.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (1), System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yıl içerisinde yüz yüze sınav yapmakla ilgili bir takım çalışmaları olduğunu belirterek, "Şu anda net değil. Nasıl, ne şekilde yapılacağına ilişkin birkaç alternatifimiz var. Ama şundan emin olabilirler, televizyondaki derslerden de okuldaki derslerden de sorumlular. Bunun ölçme ve değerlendirmesi yapılacak ve notlandırma da bu şekilde hayata geçecek. Bunun ayrıntılarını da önümüzdeki haftadan itibaren netleştiririz." dedi.

Bakan Selçuk, NTV canlı yayınının özel röportaj programında Berfu Güven ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimin başlayacağına değinen Selçuk, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunmasıyla zillerin çalacağını, çocukların evlerinde kendilerine eşlik etmelerini beklediklerini söyledi.

Uzaktan eğitim sürecinin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlediklerini aktaran Selçuk, hangi gün hangi saatte hangi dersin hangi konusunun ne şekilde işleneceğinin, bunun TRT televizyonundaki ve EBA internet içeriğindeki karşılığının ne olacağının, canlı derslerle öğretmenlerin hangi branşta hangi dersleri yapacağının belirlendiğini, içeriklerin de bütün okullara ulaştırıldığını dile getirdi.

Öğretmenlerin derslere okuldan mı evden mi bağlanacaklarına ilişkin soru üzerine Selçuk, ilkesel olarak öğrencileri ve öğretmenleri riske sokabilecek bir iş ve işlem yapmayacaklarını belirterek, "Hangi branştaki öğretmenlerimizin hangi gün ne şekilde okulda olacağını, hangi derslerin okuldan yapılabileceğini, zaruri hallerde evlerden nasıl yapılabileceğini, bunlarla ilgili genelgemizi de gönderdik. Bunu okul yöneticilerinin inisiyatifine de bırakıyoruz ki, bazı mahalli ihtiyaçlar değişebilir. Bölgesel bazı tasarruflar söz konusu olabilir. Her okulu aynıymış gibi düşünmek mümkün değil." diye konuştu.

Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde çalışan anne ve babalara bir izin uygulaması planlaması olup olmadığına dair, kamu personeli açısından esnek çalışmaya ilişkin zaten belli düzenlemeler olduğunu, özel sektörde de kurum ve kuruluşların kendi iç dinamikleri dikkate alınarak düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti.

"Televizyondaki derslerden de okuldaki derslerden de sorumlular"

EBA Destek noktaları kuracaklarından bahseden Selçuk, her ilçede bulunacak bu destek noktalarının toplamda 5 bin 200 tane olacağını aktardı. Bunların bir kısmının gezici olabileceğini belirten Selçuk, "Hiç ulaşılamayan yerlere içinde bilgisayar olan araçlar vasıtasıyla da gidilebilir. Taşımalı eğitim altyapımız var. Bu çocuklarımızın belli gün ve saatlerde o merkezlerde bazı çalışmalarda bulunması için ortamımız hazır." dedi.

Ziya Selçuk, uzaktan eğitim müfredatını kısmen seyrelttiklerini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül'de haftanın 5 günü tüm öğrencileri alamayacağımız için müfredatın yetişmesiyle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Ancak müfredattan da çocuklarımızın sorumlu olmasını bekliyoruz ki bu dönem öyle olacak. Bundan dolayı da yetişmesi muhtemel olan temel kavramları dikkate alarak bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın televizyonda da eklemlenerek desteklenmesini sağladık. Bu çalışmanın canlı dersle bağlantısını sağladık. Bu çalışmanın EBA internetle bağlantısını sağladık. Yani bir çocuk aynı konuyu birkaç yerden alabilir."

Gelecek süreçte yıl içerisinde yüz yüze sınav yapmakla ilgili bir takım çalışmaları olduğunu dile getiren Selçuk, "Şu anda net değil. Nasıl, ne şekilde yapılacağına ilişkin birkaç alternatifimiz var. Ama şundan emin olabilirler, televizyondaki derslerden de okuldaki derslerden de sorumlular. Bunun ölçme ve değerlendirmesi yapılacak ve notlandırma da bu şekilde hayata geçecek. Bunun ayrıntılarını da önümüzdeki haftadan itibaren netleştiririz." şeklinde konuştu.

"Sağlık birimleriyle ortak çalışıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seminer döneminde Kovid-19 çıkan bir okul olup olmadığı ve orada nasıl bir prosedür uygulandığına yönelik soruyu şöyle yanıtladı:

"Bizim Sağlık Bakanlığından aldığımız bir protokol var. Diyelim ki böyle bir vaka oldu. Biz okulun içinde asla böyle bir şey olmaz diye bir garanti verecek durumda değiliz. Böyle bir şey olabilir mi, olabilir. Önemli olan burada ne yapıldığıdır. Sürecin nasıl yönetildiğidir. Olduğu anda aşama 1, aşama 2, aşama 3. Bu aşamaların hayata geçirilmesidir. Bu aşamaların ne olduğu da izole oda ne demektir, hangi aşamada sağlık birimlerine iletilir, kim iletir, haberleşme nasıl, ne kadar süre içerisinde yapılır. Bütün bunların hepsi belli. Sürecin de işletilmesiyle ilgili protokol gereği sağlık birimleriyle ortak çalışıyoruz."

(Sürecek)

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 23:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

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