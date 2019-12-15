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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız"
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:48 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız"
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