Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: '(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Doğa okulları) Mevzuat gereği üzerimize düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna yarın için hazırız. Her türlü senaryoya, duruma karşı bütün tedbirleri almış durumdayız"

Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:48 Kaynak: AA
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