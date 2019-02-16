Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğer Bugün Sınav Temelli Bir Sistemi Düzenleyemezsek, Regüle...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğer bugün sınav temelli bir sistemi düzenleyemezsek, regüle edemezsek bizim önümüzde büyük problemler var" Bakan Selçuk'tan meslek liselerine askerlik müjdesi "Sınav temelli bir sistemi regüle edemezsek bizim önümüzde büyük problemler var" "Eğitimde çıta...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Eğer bugün sınav temelli bir sistemi düzenleyemezsek, regüle edemezsek bizim önümüzde büyük problemler var"

Bakan Selçuk'tan meslek liselerine askerlik müjdesi

"Sınav temelli bir sistemi regüle edemezsek bizim önümüzde büyük problemler var"

"Eğitimde çıta küresel rekabet olmalı"



MANİSA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim bizim çocuklarımıza bizim kendi dünya görüşlerimizi pompalayacağımız bir araç değildir. Eğitim bir gelecek tasarımı içerisinde bizim çocuklarımız için bir atmosfer oluşturmakla ilgili bir husustur" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Manisa Polisevinde düzenlenen kahvaltılı programda Manisa milletvekilleri, iş insanları, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu. Kahvaltının ardından programın açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'da okulların bakımları için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren MABEM tarafından 17 ilçede 8 bin 750 çocuğa eğitim verildiğini belirtti.

Ergün'ün ardından konuşan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Manisa'da kaliteli eğitim mekanları yaptıklarını belirterek eğitim camiasındaki sıkıntıları Manisalı siyasetçiler olarak bürokratlarla birlikte çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Manisa'nın önemli bir şehir olduğunu söyleyen Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Günümüzde de Türkiye'nin önemli sanayi ve tarım şehirlerinden biri 4.5 milyar dolar ihracatı olan önemli bir şehir. Manisamız 2023 hedeflerine ulaşılması için ciddi katkılar sunabilecek bir şehir. Nitelikli eğitime kavuşmamamız için hiç bir neden yok. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yoktan bir cumhuriyet kuran bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'yi nitelikli eğitimde başarıya ulaştırarak çok daha iyi yerlere götüreceğiz" dedi.

"Biz gelecek için bir Türkiye oluşturmak zorundayız"

Eğitimi ekonomi ve demokrasiyle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimi ekonomiyle ve demokrasiyle buluşturmayı hedefleyen bir bakış açısına sahibiz. Eğitim okullarda kapalı sınıflarda olagelen bir süreç olmamalı. Bizim eğitimden anladığımız şey üretimdir, ekonomidir, girişimdir. Bütün bu hususların demokrasiyle de taçlanmasıdır. Seçim süreci de öyle. Bir demokrasi sürecidir. Biz eğitimi millet ödevi olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu görev için davet ettiğinde de benim arzımın çerçevesi buydu. Biz gelecek için bir Türkiye oluşturmak zorundayız. Şu andaki eğitim sistemimizin zamanın ruhu açısında yeniden yorumlanması lazım. Bu şu demek değil: Türkiye'de bir çok iş başarıldı. Eğitimde hiç bir şey yapamadık noktasına katılmıyorum. Ben kanıta dayalı olarak baktığımda 2003'lerde Talim Terbiye Başkanlığı yaparken hayallerim vardı. Bu hayallerimin şimdi fazlasıyla gerçekleştiğini görüyorum. Dolayısıyla biz 1-2-3'ün üzerine 4-5-6 diyen bir bakış açısına sahibiz. Bir şeyi yıkıp da yerine bir şey koymak gibi 'eğitim sistemi kötüydü de biz şimdi çok güzel işler yapıyoruz' demek doğru değil. Hakikate aykırı. Biz mevcudun üzerine inşa edeceğiz. Geçmişte emeği geçen herkese şükran borçluyuz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğe hazırlandıklarını söyleyen Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığının gelecek tasavvuruna biraz enerji harcaması lazım. Geçmişle kavga etmemesi lazım. Eskiden yapılanları gerekli gereksiz eleştirmemesi lazım. Dünya çok ilginç bir yere gidiyor. Sadece Çin'in üstün zekalı ve dahi sayısı neredeyse bizim nüfus kadar. Başka bir ölçek var, başka bir dünya var, başka bir ekonomi, başka bir üretim var. Dünya tarihindeki bir kaç büyük kırılmaya baktığımızda, tarım toplumuna geçiş diyoruz, sanayi toplumuna geçiş diyoruz, bilgi toplumuna geçiş diyoruz. Bu 3 kırılmanın 3'ünü de benim kuşa gördü. Bir kuşağa, bir nesle bu kadar yüklenilir mi?" ifadelerini kullandı.

"Teknoloji ve bilimde bambaşka bir dünya geliyor"

2040'ta dünyanın teknoloji ve bilimde çok farklı olacağını söyleyen Bakan Selçuk, "2040'a doğru dünya tarihinin hiç karşılaşılmadık derecede bir kırılması geliyor. Teknoloji ve bilimde bambaşka bir dünya geliyor. Öyle ki işlerin yüzde 75'inden fazlasını robotların yapacağı bir dünya geliyor. Robotun yapamayacağı şey ne ki? Buna baktığımızda zamanın ruhundan kaynaklanan bir değişime ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu kırılma ilk defa dünya tarihinde insana yazılım yüklenen bir döneme doğru gidiyoruz. İlk defa dijital olanın, fiziksel olanın ve biyolojik olanın aynı bedende buluşacağı bir dönem geliyor" diye konuştu.

Eğitimle ilgili tespitlerini açıklayan Bakan Selçuk, "Eğitim bizim çocuklarımıza bizim kendi dünya görüşlerimizi pompalayacağımız bir araç değildir. Eğitim bir gelecek tasarımı içerisinde bizim çocuklarımız için bir atmosfer oluşturmakla ilgili bir husustur. Biz onları şartlandıran, koşullandıran, propaganda yapan, neyin doğru neyin yanlış olduğunu baştan kesin kez söyleyen bir yetişkin grubuysak oradan insanın yaradılışına hürmet çıkmaz" dedi.

Bakan Selçuk, "Eğer biz okullarımız arasındaki imkan ve öğrenme farklılıklarını azaltmazsak sınavın baskısı azalmaz. Sınavın baskısı azalması için bizim yapmamız gereken şey okullar arasındaki farkı azaltmak" diye konuştu.

"Eğitimde çita küresel rekabet olmalı"

Dünya standartlarında eğitim seviyesine ulaşılması gerektiğini belirten Bakan Selçuk, "Manisa'nın ödevi, sadece derslik açığını azaltmak, sınavlarda başarılı olmak değil. Bizim çitamız küresel rekabet olmalı. Biz dünya ile yarışmalıyız. Biz dünya ile yarışmak istiyorsak eğitimin kalitesini uluslar arası standartlara getirmeliyiz. PISA'da 25 puan yukarı çıksak 3.5 trilyonluk bir ekonomik büyüme ortaya çıkacak. Bütün dünyada bunun kanıtları var görüyoruz. PISA sınavının bu kadar önemli olmasının sebebi üretimle ilişkisi olmasından kaynaklanıyor. Türkiye'nin de kendi eğitim sistemini zamanın ruhuna uygun olarak dönüştürüp 2040'ların bu dijital dünyasına hazırlanmak zorunda" dedi.

Meslek liselerine askerlik müjdesi

Meslek liseleri için askerlikle ilgili kanun hazırlığında olduklarını belirten Bakan Selçuk, "Biz askerlikle ilgili de meslek okulları lehine bir kanun çıkacak. Orada da bir avantajımız olacak. Meslek okullarının üretimde bir sıkıntısı vardı rekabet edemiyorlardı sektörle veya dışarısıyla çünkü hazine kesintisi yüzde 15'ti üretimden bunu yüzde 1'e indirdik. Çeşitli ülkelerle teknik konularda anlaşmalar imzaladık" dedi.

"Sosyal medya ele alınması gereken bir konu"

Okul sonrası sosyal medyayı ele alınması gereken bir konu olduğunu belirten Selçuk, "Eğitim maalesef başka parametrelerden de etkileniyor. Okul dışındaki sosyal medya meselesi cidden ele alınması gereken bir konu. Ailenin güçlendirilmesi meselesi çok güçlü bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Sadece sınıfın içerisine çalışmakla eğitim seviyesi yükseltilemez" dedi.

Eğitim kalitesinin arttırılması için öğretmene yatırım yapılacağı vurgusu yapan Selçuk, "Hiç bir eğitim sisteminin kalitesi öğretmenin kalitesini aşamaz. Dolayısıyla asıl olan öğretmene yatırım yapmaktır. O yüzden merkezde öğretmen var. Öğretmeni güçlendirmemiz, itibarına itibar katmamız gerekiyor. Onlara hürmet etmemiz lazım ki öğretmen hak ettiği değeri bulabilsin" diye konuştu.

"Bütün emperyalistlerin bizim boğazımızı sıkmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz"

Bakan Selçuk sözlerini şöyle tamamladı: "Bütün emperyalistlerin bizim boğazımızı sıkmaya çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bizim burada ayakta kalabilmemiz için bilimin teknolojinin ve eğitimin gücünü ortaya koymamız lazım. Bunu günlük kavgalarla yapamayız. Bunu kendi çıkarlarımız için birilerini yıpratarak, birilerinin hakkında gıybet ederek, birilerini sıkıntıya sokalım çabasıyla bir yere varamayız. Birisi hayra vesile oluyorsa destek olmamız gerekiyor"

Bakan Selçuk'un konuşmasının ardından program sona erdi.

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