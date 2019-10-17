Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim faaliyetlerinin devamı için tedbirler alındı" dedi.
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Eğitim faaliyetlerinin devamı için tedbirler alındı' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim faaliyetlerinin devamı için tedbirler alındı" dedi.

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim faaliyetlerinin devamı için tedbirler alındı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim faaliyetlerinin devamı için tedbirler alındı" dedi. - ŞANLIURFA

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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