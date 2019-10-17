Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim faaliyetlerinin devamı için tedbirler alındı" dedi.
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim faaliyetlerinin devamı için tedbirler alındı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim faaliyetlerinin devamı için tedbirler alındı" dedi. - ŞANLIURFA
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