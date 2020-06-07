Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlarda uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz." dedi.

Selçuk, TRT Haber'de yayınlanan "Eğitim Editörü" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilere yönelik akademik eğitimin yanında yeni psikososyal destek çalışmalarının olup olmayacağının sorulması üzerine Selçuk, bu dönemde yapılan araştırma sonuçlarına göre öğretmenler, öğrenciler ve veliler için uyum ve tamamlama programları hazırladıklarını belirtti.

Okulun her bir fiziksel bölgesinin, ıslak alanının, koridorlarının nasıl düzenleneceği, nasıl kullanılacağı ve temizleneceğine ilişkin listeler hazırladıklarını, hangi oyunların, hangi yaşta nasıl oynanacağına ilişkin çalışmalar yaptıklarını ifade eden eden Selçuk, bu konuda kılavuzlar, videolar, kitapçıklar ve yazılımlar hazırladıklarını söyledi.

Selçuk, özel eğitim öğrenci ve mezunlarının istihdamına yönelik e- KPSS adında bir yazılım geliştirdiklerini, yazılımı bir haftada 20 bin kişinin indirdiğini aktardı.

Salgın dönemi rehberlik faaliyetleri

"Pandemi döneminde öğrencilerde travma oluşabilir mi? Bu konuda rehber öğretmenlere yönelik bir eğitim sunuldu mu?" sorusu üzerine Selçuk, rehber öğretmenlerin bu sürecin aktif çalışanları olduğunu bildirdi.

Seminer dönemlerinde travmalar ve daha ileri destek çalışmalarına ilişkin bazı hizmet içi eğitim çalışmaları yapıldığını, bu çalışmaların kapsamlı şekilde devam edeceğini anlatan Selçuk, "Sınavlar dahil olmak üzere öğrencilerimiz ile ilgili bütün süreçlerde travmaların engellenmesi ve çocuklarımızın çok daha sağlıklı ve sakin şekilde eğitim-öğretim hayatına başlamalarının gerekliliği açık. Bu amaçla da ne gerekirse üniversitelerimizden, akademisyen ve uzmanlarımızdan her türlü desteği alıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Selçuk, kontrollü sosyal hayatın çocuklarda, gençlerde sosyalleşme problemi oluşturup oluşturmayacağına ilişkin soruya karşılık, "Çocuklarımızın, salgınla baş etme konusunda birtakım eğitimler almaları, oyunlar oynamaları ve bazı videoları seyretmeleri suretiyle sosyalleşmeleri konusunda ortaya çıkabilecek aksaklıkların önüne geçmeyi planlıyoruz. Eğer bu olağan dışı bir durum olmasaydı o zaman bir problemden söz edebilirdik ama çocuklar bunun farkındalar. Bunun geçici, istisnai bir kriz olduğunun farkındalar. Çok büyük bir risk görmüyorum." cevabını verdi.

Sınavlarda maske kullanımı ve mesafeli oturum düzenine ilişkin soru üzerine Selçuk, merkezde bir karar almadıklarını, muhakkak işin uzmanlarına danıştıklarını, Bilim Kurulundan öneri aldıklarını vurguladı.

Sınavda maske ve sosyal mesafe

Sınav yapılacak okulların sosyal mesafe konusunda Bilim Kurulunun hazırladığı rehbere uygun düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, "Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını elbette istemiyoruz. Belirli sıkıntılar olabilir. O yüzden ikinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız maskeden rahatsız olmuyor ama bazıları da 'Maske ile başarılı olamam' diyor. Bilim Kurulundan 'Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler' yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, sınava girecek durumda olan ancak hastanede tedavi gören çocuklar için velilerinin başvurmaları halinde gerekli hizmeti vereceklerini dile getirdi.

Sınav sorularının zor olacağı iddialarına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Soruların kolay veya zor olması söz konusu değil. EBA TV'de 8 Haziran'da başlayacak 'LGS'de son tekrar' diye bir çalışmamız olacak saat 14.30'da. Bunu özellikle çocuklarımızın kaçırmamasını istiyorum. Orada bütün konuların son tekrarı olacak. Soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Ders kitabının dışından bir soru sorabilir miyiz? Kesinlikle sormayız." ifadelerini kullandı.

"İlk kez bu kadar çok kaynak ve soru veriyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavlara girecek öğrencilere neler önerdiğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Sınav sadece belirli bir bilgiye sahip olmak değil. Sınav, odaklanma derecesinin yanında sabırlı azimli ve dayanıklı olmakla da ilgili. Bu nedenle iyi psikolojik ve yüksek motivasyona sahip, öz yönetimi güçlü çocuklar bu süreçte daha başarılı oluyorlar. Aşırı kaygı yaşandığında. Bilinen konular da unutuluyor. Aşırı kaygı varsa ya da kaygı hiç yoksa bir problem vardır. Orta düzeydeki bir kaygının normal olduğunu çocuklarımız ve velilerimiz bilmeli."

Hiçbir eğitim eğitim-öğretim yılında bu seneki kadar kaynak sunulmadığını ve destek verilmediğini belirten Selçuk, "İlk kez bu kadar çok kaynak ve soru veriyoruz. Bu anlamda EBA TV'nin, EBA İnternet'in desteği var. Hepsi bu sene verilen destekler. Yani bu sene öğrencilerin şanslı olduğu bir sene." diye konuştu.

Örnek soruların geçen yıl 15 milyon, bu sene mayıs ayına kadar ise 21 milyon kez indirildiğine dikkati çeken Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

İlkokul öğrencilerine tatil ve çalışma kitapları dağıtılacak

Öğrencilerle temaslarını yaz döneminde de kesmeyeceklerini belirten Selçuk, ilkokuldaki öğrencilere tatil ve çalışma kitapları vereceklerini bildirdi.

EBA TV'nin yaz döneminde olacağı gibi gelecek yıl da devam edeceğini açıklayan Selçuk, "Biz çocuklarımızın eksiği kalsın istemiyoruz. İsteyen çocuğumuz bir dersi okulda dinlediği gibi EBA TV'de de dinleyebilir. Yani, çocuklarımıza daha fazla kaynak sunmak istiyoruz. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra önümüzdeki sene de tam kapasite devam edecek. Hiçbir çocuğumuz 'Eksiğim var tamamlamak istiyorum' dediğinde bir yokluk hissetmesin istiyoruz." dedi.