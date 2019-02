Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk : " Eğitim ortamlarını zenginleştirmek sadece çocuklara olan bir hizmet değil, aynı zamanda öğretmenlerimizin eğitimine de katkısı olan bir hizmet""Bizim uluslararası nitelikte bu tür araç gereçleri geliştirip bunları ihraç kalemi olarak da değerlendirmemizin ayrı bir boyutu var. Çünkü sürekli olarak bu tür oyuncakları, araçları hep ithal ederek temin etme yoluna gitmişiz"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk : "Ülkemizin her bölgesinde bu projeyle kendilerine sunulan imkan ve fırsatlardan yararlanmayı bekleyen çocuklarımız, ailelerimiz mevcut. Bu imkanlar sayesinde inanıyorum ki çocuklarımızın daha iyi yetişmesi mümkün olacak"ANKARA - ANKARA(İHA)- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim ortamlarını zenginleştirmek sadece çocuklara olan bir hizmet değil, aynı zamanda öğretmenlerimizin eğitimine de katkısı olan bir hizmet. Bizim uluslararası nitelikte bu tür araç gereçleri geliştirip bunları ihraç kalemi olarak da değerlendirmemizin ayrı bir boyutu var. Çünkü sürekli olarak bu tür oyuncakları, araçları hep ithal ederek temin etme yoluna gitmişiz" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "Özel Çocuklara Özel Materyaller Tanıtım Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Selçuk , özel eğitim ihtiyacı olan çocukları bireysel farklılıklarına göre ve her alanda bütünsel olarak geliştirmenin insani ve vicdani vazifeleri olduğunu belirterek, "Bu vazifemizi bir eğitim öğretim meselesi olarak görmüyoruz. Bunu bir insanlaşma meselesi olarak görüyoruz. Bu, bizim çocuklara verdiğimiz bir hizmet olmanın ötesinde bizim aslında insan olarak kendi değerimizi yücelten ve kendi kemalat yolculuğumuzda hangi serüveni yaşadığımızı gösteren bir ölçü" ifadelerini kullandı.Somut araç ve gereçlerin önemine değinen Selçuk, şunları kaydetti:"Özel öğrencilerin, eğitimde zamanın ruhunu dikkate alacak şekilde somut araç gereçlerle desteklenmesi bunların geniş kapsamlı çalışmalara sevk edilebilmesi hayati derecede önem taşıyor. Bizim artık talepler noktasında bir yerlere yetişmek değil, arzın merkezinde bütün ihtiyaçları otomatik olarak giderebileceğimiz bir düzene doğru yürümemiz lazım. İnsanlar bizden sürekli talepte bulunup, 'şuraya şu materyal, buraya şu kitaplar' gibi bir beklenti içinde elbette olacak. Bu hizmet bizim vazifemiz ama bunun bir üst vazifesi de onlar daha talep etmeden bizim onlara ulaşmamız, oralara erişmemiz. Gerekeni devlet ve millet olarak bir hizmet şuuru içinde yürütebilmemiz.""Bu tür araç gereçleri ihraç kalemi olarak da değerlendirmeliyiz""Eğitim ortamlarını zenginleştirmek sadece çocuklara olan bir hizmet değil, aynı zamanda öğretmenlerimizin eğitimine de katkısı olan bir hizmet" diyen Selçuk, "Bizim uluslararası nitelikte bu tür araç gereçleri geliştirip bunları ihraç kalemi olarak da değerlendirmemizin ayrı bir boyutu var. Çünkü sürekli olarak bu tür oyuncakları, araçları hep ithal ederek temin etme yoluna gitmişiz. Bizim için burada çoklu bir vazife var. Bunları sadece küçük ölçekli temin etmek değil, bütün dünyanın ihtiyacını giderecek şekilde, hapishanelerimizde, okullarımızda, meslek eğitim merkezlerimizde bunların üretimi teşvik ederek artık bir ihraç kalemi haline getirmeliyiz" şeklinde konuştu.Materyalleri 81 ildeki çocuklara ulaştırmak üzere uğurlayacaklarını söyleyen Selçuk, "Hedefimiz yerli ve milli olarak bunların inovasyon kalibiyetini de artırarak öncü çalışmalara da yön vererek artmasını sağlamak" dedi.Geçen ay materyalleri kullanan çocukları görme fırsatı bulduğunu belirten Selçuk, onların bu oyuncakları, bu araç gereçleri sadece bir nesne olarak tutmadıklarını, sanki içlerine alacak kadar heyecanla, hissiyatla buluştuklarını fark ettiğini ve onların, bunlara bizim sandığımızın çok ötesinde başka değerler, anlamlar yüklediğini anlattı."Bu imkanlar sayesinde inanıyorum ki çocuklarımızın daha iyi yetişmesi mümkün olacak"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu ülkenin geleceğinin güçlü bireylerin yetiştirilmesine bağlı olduğunu vurgulayarak bu nedenle çocuklar için atılan her adımın ülkenin bekası, geleceği için atılmış bir adım olarak gördüğünü ifade etti.Devlet ve millet olarak sağlıklı nesiller yetiştirmek ve çocuklara mutlu bir gelecek bırakabilmek için çalışmaları sürdüreceklerini söyleyen Selçuk, bunun ilk ve en önemli adımının eğitim olduğuna dikkat çekti.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının özel gereksinimi olan çocuklara ve onların ailelerine yönelik faaliyetlerine özel hassasiyet gösterdiklerini ve bu yönde ortak projeler geliştirdiklerini bildiren Selçuk, engelli çocukların eğitim hayatının içinde kalması için her türlü desteği vermeye devam ettiklerini ifade etti.Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:"Ülkemizin her bölgesinde bu projeyle kendilerine sunulan imkan ve fırsatlardan yararlanmayı bekleyen çocuklarımız, ailelerimiz mevcut. Bu imkanlar sayesinde inanıyorum ki çocuklarımızın daha iyi yetişmesi mümkün olacak. Zihinsel engelli ve otizmli çocuklarımıza yönelik geliştirdiğimiz hizmet ve politikalarda Türkiye dünyada örnek ülke konumunda. Eskiden engelli çocuklarımız çoğu zaman okula gitme imkanından yoksun kalırken bugün ise ücretsiz taşıma imkanı sunan bir hükümet var.""Evde Bakım Hizmetinden yararlanan engelli çocuklarımızın sayısı ise 100 bini aşmış durumda""Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren bakım kuruluşlarımızda toplam 11 bini aşkın çocuğumuza bakım ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz" diyen Selçuk, "153 özel bakım merkezimizde 461 çocuğumuza bakım hizmeti sağlıyoruz. Evde Bakım Hizmetinden yararlanan engelli çocuklarımızın sayısı ise 100 bini aşmış durumda. Bu rakamları 2002 öncesiyle kıyaslamamız mümkün değil. Çünkü bu hizmetlerin hiçbiri 2002 öncesinde yoktu. Engelli kardeşlerimiz, değerli ailelerine hak ettikleri değer de verilmiyordu 2002 öncesinde. Bugün her çocuğumuzu engel durumuna göre ihtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezlerine alıyoruz. Engellilerimizin ailelerin de endişeden uzak mutlu ve huzurlu şekilde yaşam sürmeleri için çaba harcıyoruz."Ailesi yanında bakımı mümkün olmayan otizmli hastaların Umut Evlerinden yararlanmalarını sağlamak için yeni bir proje başlatıldığını bildiren Selçuk, "Diğer engelliler için sunduğumuz ev tipi bakım modelini otizmli çocuklarımız için de hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.Engelli öğrencilere özel eğitim imkanı sunarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için eğitim sürecinde materyal kullanımının, çocukların öğrenimlerini kolaylaştırdığını bildirdi.Zihinsel engelli ve otizmli çocuklara, özel eğitim hizmetlerine yönelik hazırlanan materyallerin onların toplumsal ve psikososyal uyumunu da kolaylaştıracağını belirten Selçuk, özel gereksinimi çocukların erken yaşta eğitildiklerinde katma değer üreterek başarılar yakalayabildiğini, hayatın pek çok alanında bu başarılarla kendilerini gösterebildiklerini kaydetti.Bakan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:"Bizim temel hedefimiz, Bakanlığımız koruması altında kalan yaklaşık 15 bin çocuğumuz, ailesi yanında Sosyal Ekonomik Destek alan 122 bin çocuğumuz da dahil olmak üzere ülkemizin tüm çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek. Milli ve manevi değerlerle mücehhez kılabilmek, sosyal becerilerini arttırabilmek. Gerek çocuğa gerekse engelli kardeşlerimize yönelik hizmetlerimizde Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla yakın iş birliğine devam edeceğiz.