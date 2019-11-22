Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Eğitim ya da Eğitim' dergisinin tanıtım toplantısına katıldı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ya da Eğitim dergisinin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda, eğitim için kültür, sanat ve yaşam alanlarında gündem oluşturulduğu ve eğitim meselelerinin kültür, sağlık, sanat, spor gibi hayatın tüm bileşenleriyle tanımlandığı derginin tanıtımı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu Kasım ayında ilk sayısı çıkarılan Eğitim ya da Eğitim dergisinin tanıtım toplantısına katıldı. Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen toplantıya, derginin ilk sayısında yazıları yayımlanan Doğan Cüceloğlu ve Kemal Sayar ile öğretmenler ve veliler katıldı. Moderatörlüğünü Oylum Talu'nun yaptığı etkinlikte Bakan Ziya Selçuk, dergi editörü İpek Coşkun'un konuşmasının ardından bir konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dergiyi çıkartırken aslında çok büyük beklentimiz söz konusu değildi. Biz hayatın bütünlüğü içerisinde renklerden bir rengi, boyutlardan bir boyutu tamamlamak ve güzelleştirmek için böyle bir çabanın içerisine girdik. Bu abamızın sonucunda da öğretmenlerle aramızda olan bağların kılcal damarlara kadar ulaşabilmesi için kendimize küçük bir gaye edindik. Eğitimin aslında hayatın tüm sahneleriyle alakalı olduğunu, yalnızca sınıfın içerisinde bazı kazanımların öğretimi meselesi olmadığını, hayat sahnesini tüm boyutlarını içermesi gereken bütünlüklü bir yaşan görüşüne ihtiyacı olduğunu ve bugünkü dünyaya baktığımızda eğitimi eğitmek ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Buna bir neşe katalım, bir güzellik katalım diye çabamız oldu. Bu çabayı sergilerken öğretmenlere, velilere ve kendimize, 'Kültür ve sanat olmadan insan kendi kemalatını yaşayamaz'" mesajını verdik.

Bugün bir arada olmak için, öğretmen odalarında olmak için ve ortak bir konuşma mevzu konusunda belirli bir içeriği paylaşmak için buradayız. Elbette çocuklarımız için buradayız. Hayatın bu bütünlüğünü ortaya koyup duyguyu, düşünceyi ve eylemi birleştirmek için buradayız. Eğer insanın yaratılışta sahip olduğu duygu, düşünce ve hareket bütünlüğünü birleştirmek için buradayız. Eğitimi kavram dünyasına sokamazsak sadece belirli soruların cevaplandığı ve insan yetiştirmek yerine sınava adam hazırlama gibi bir amacın gerçekleştiği bir çerçeveye sıkışır kalırız. Bütün okullarımızda ve öğretmen eğitimlerimizde bu ülkenin değerlerini, kıymetlerini, sanatçılarını, bütün insanlarını, ülkenin tarihsel ve güncel birikimini öğretmenlerimizle daha çok konuşmalıyız. Bu isimlerin çabalarını çok daha iyi görmeliyiz. Aşık Veysel'in 'Gözlerim görseydi toprağı göremezdim' sözü var. Eğer gerçekten görülecekse nasıl bir göze ihtiyaç olduğu yeniden tefekkür etmek durumunda. Bakmak ve görmek arasındaki farkı yeniden inşa etmek önemli" dedi.

Derginin ismiyle ilgili konuşan Bakan Ziya Selçuk," Dergi isminde geçen 'ya da' kelimesiyle bir mesaj verme kaygısı ve benzeri bir beklenti yok. Diyalektik olarak 'ya da' kelimesiyle aslında başka perspektifler ve bakış açıları da var demeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bakış açısının dışında bakış açılarına davet ediyoruz. Bir meseleye 'şudur' ya da 'budur' demek yerine hem 'o' hem de 'o' demek istiyoruz. Yani hem 'hem de' derken hem 'ya da' derken aslında vermek istediğimiz mesaj öncelikle kendimize. Diyoruz ki, eğer tabiata da bakarsak bir mıknatısta eksi ya da artı kutuptan söz ettiğimizde, artı ya da eksi kutup kendi başına bir işlev görmüyor, iki kutup temas ettiğinde elektrik ortaya çıkıyor. Bu temasa daha çok ihtiyacımız var. Bir mutabakata daha çok ihtiyacımız var. Cep telefonlarımızın ve şahsi dünyamızın birikimiyle değil, Türkiye'nin ve dünyanın birikimiyle bir arada olmak zorundayız. Bu yüzden de Türkiye'nin birikimini çok önemsiyoruz. Bugünkü kültür dünyamızdaki insanlarımızın, büyük beyinlerimizin gösterdiği çabaları bütün toplumla paylaşmak istiyoruz. Onların kelime dağarcıklarını çocuklarımızla karşılaştırmak istiyoruz. Bu dergide geçen bir kelimenin sınıfın içerisinde öğretmen tarafından tekrar edilmesini önemsiyoruz. Yazarlarımızın, birikimi olan muhteşem insanlarımızın zihin dünyasının sınıfların içerisine organik olarak girmesini çok değerli buluyoruz. Meslektaşlarından derginin yaşaması, devam ettirilmesi ve içerik katkısı için hususi destek bekliyorum. Bu tür dergilerin devamlılığı sadece idari ve ticari bir başarı değil. Bu devamlılık bir medeniyetin kendi çizgisini koruması meselesi. Eğer bir medeniyet çekirdeğinden söz edeceksek bunun oluşabilmesi için önce temel mekanizmaları kurmamız gerekiyor. Bu mekanizmaları kurmadan hayatın bütün sahnelerinde kültürün yeşermesi mümkün olmuyor. Hayatın bütün sahnelerinde kültür yeşermeyince zihniyet dönüşümü dolayısıyla bir medeniyet çekirdeği ortaya çıkmıyor. Eğer bu daireyi, silsileyi merak ediyorsak ya da bunun gerçekleşmesini hususunda bazı kaygılarımız varsa, özellikle MEB tarafından öğretmenlerimize yönelik olarak yapılan bu tür çalışmaların ve dergilerin aslında bütün çocuklarımıza yönelik olduğunu, sınıflarımızı, okullarımızı güzelleştiren çabalar olduğunun da farkındayız" şeklinde ifade etti.

Programda bir grup öğretmen, Öğretmenler Günü dolayısıyla Bakan Ziya Selçuk'a sürpriz yaptı. 10 öğretmenden oluşan koro, Bakan Selçuk'u Öğretmenler Günü marşıyla karşıladı.

MEB tarafından hazırlanan 'Eğitim ya da Eğitim' dergisinin ilk sayısı yayımlandı. İki aylık sürelerle yayımlanacak derginin birinci sayısı tüm öğretmen odalarında, kitap ve dergi satış noktalarında yerini aldı.