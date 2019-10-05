Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eskişehirli öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı kapsamında, Eskişehir'de görev yapan öğretmenler ve okul idarecileri ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve açılış için Eskişehir'e gelen Bakan Selçuk'un Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen buluşma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesinin verdiği konserle başladı. Daha sonra konuşma yapmak için sahneye çıkan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eskişehir'in farklı noktalarından gelen öğretmen ve yöneticilere 2023 Eğitim Vizyonunu yüz yüze anlattı. Sürecin merkezinde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin olduğuna dikkat çeken Selçuk, "Birlikte başaracağız" mesajı verdi. Türkiye'nin eğitim alanında önemli bir birikimi olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, eğitimin mutfağında dönüşüm gerçekleştirilmesi gerektiğine değinerek bunun da öğretmenler eliyle yapılabileceğinin altını çizdi. Konuşmasının ardından Bakan Selçuk, kendisine sunulan hediyelerden birini salonda bulunan ve meslekteki 35'inci yılını dolduran bir öğretmene takdim etti. Salondan ayrılacağı esnada yoğun ilgiyle karşılaşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin taleplerini geri çevirmeyip fotoğraf çektirdi.

'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' konuşmasını dinlemeye öğretmenler ve okul yöneticilerinin yanı sıra, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da katıldı.

(İHA)