Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İnegöl Müzakere Cemiyetiyle Buluştu

İnegöl Belediyesi'nin kurmayı planladığı 'Erken Çocukluk Eğitim Ve Değerlendirme Merkezi' hakkında istişarelerin ve sunumların da yapıldığı toplantıda, Bakan Selçuk şehrin kanaat önderlerine tavsiyelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Perşembe günü Bursa'da gün boyu süren ziyaret ve toplantıların ardından, akşam 19.00'da İnegöl'e geldi. Bakan Selçuk, Orhan İnegöl Köftecisinde AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel tarafından kurulan Müzakere Cemiyeti'nin toplantısına katıldı. Programa Bakan Ziya Selçuk ile birlikte; Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Efkan Ala ve Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, parti yöneticileri ile Müzakere Cemiyeti üyeleri katıldı.

GÜREL'DEN BAKAN SELÇUK'A TEŞEKKÜR

Müzakere Cemiyeti toplantısı öncesi istişarelerin yapıldığı programda bir konuşma yapan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, "İnegöl Müzakere Cemiyeti, İnegöl'ün idari, ticari ve siyasi temsilcilerimiz. Söz sahibi olan herkes burada. Sizlere de teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı. Ankara'da da ziyaret etmek istemiştik ve hemen kabul etmiştiniz. İki ricamız olmuştu ve hemen yerine getirdiniz. Ehliyet sınavlarıyla ilgili artık vatandaşlarımız Bursa'ya gitmek durumunda kalmayacak sizlerin talimatıyla. Belediyemizin ve Üniversiteden Emre Hocamızın sürdürdüğü Erken Çocuklukla ilgili merkezimiz için de desteklerinizi esirgemediniz" dedi.

SİZLERLE BULUNMAKTAN MEMNUNİYET DUYDUM

İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ise "Bugün Sayın Bakanımızın teşrifleriyle sabahtan bu saate kadar Bursa'da çeşitli toplantılarımız, ziyaretlerimiz oldu. Bu toplantılar çok keyifli geçti çünkü gerçekten yetkin bir hocamız, yetkili ve etkili Sayın Bakanımız… Çok keyif aldım. Yetkisini elbette Bakanlığından alıyor ama etkisini kesinlikle entelektüelliğinden, bilgisinden alıyor. O zaman zihnimiz serinliyor sorunları konuşurken. Bu iklim içerisinde siz de rahatlıkla inşallah bu akşam bu anı değerlendirirsiniz. Ben de bu akşam sizlerle bulunmaktan memnuniyet duydum" diye konuştu.

İNEGÖL TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ İLÇESİ

İnegöl'ün Türkiye'nin iktisadi bakımdan en önemli ilçesi olduğuna vurgu yapan Efkan Ala, "Bursa'da Türkiye'nin bütün hedeflerine ulaşabileceğine olan inancı arttıran bir ilimiz. Hangi düzenleme yapılsa ertesi gün Bursa'da onun karşılığını görüyoruz. Her saniyemiz, alacağımız her bilgi çok kıymetli. Bunu Türkiye'nin hizmetine sunma istidadında olan girişimci arkadaşlarımız da burada. Türkiye'nin hedeflerine birlikte ulaşma gayretimizi her zaman alkışladım, şimdi de alkışlıyorum" ifadelerinde bulundu.

HEPİMİZ İNEGÖL'ÜN İYİLİĞİ VE KÖTÜLÜĞÜNDEN SORUMLUYUZ

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, programa katılanlara hitaben bir konuşma yaptı. Hoş bir ortamda, hoş bir akşamda bir araya geldiklerini dile getiren Bakan Selçuk; "Bu güzel toplantınızı, bu güzel birlikteliğinizi, İnegöl için hayal ve hedeflerinizi bir araya getirip buluşturmanız çok saygıdeğer bir durum. Siz eğer böyle bir sorumluluğun içine girmeseniz bu topraklara olan borcunuzu ödemiş olmazsınız, vebal altında kalırsınız. Bir söz vardır bilirsiniz; hiçbir yağmur tanesi kendisini selden sorumlu tutmaz ama her bir tanesi selden sorumludur. Hepimiz İnegöl'ün iyiliği ve kötülüğünden de sorumluyuz, mesulüz. Bunun altından kalkamayız" dedi.

FARKLI BAKIÇ AÇILARINDA FAYDA VAR

Bakan Ziya Selçuk, İnegöl ile ilgili çok güzel hikayeler, başarılar anlatıldığını da dile getirdiği konuşmasında Müzakere Cemiyeti Üyelerine tavsiyelerde de bulunarak şöyle konuştu: "Sizler de buranın kalkınması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Fakat dünyaya baktığınızda çeşitli kalkınma projeleri ve programları var. Mesela Amerika'da eyaletler düzeyinde Tenesa Kalkınma Programı ve buna benzer programlar var. Bu programların başarısı, dışarıdan bir gözün, uzmanlık gözünün, başka birikimlerin sayesinde orada farklı bir kalkınma projesi ve programı getirmesiyle oluşuyor. Siz elbette kendinizi görüyorsunuz ama benim size naçizane tavsiyem; İnegöl'ün çok dışında, bambaşka bakış açıları olan kişiler, gruplar, kurumların burası için kalkınma projesi ne olur bunu değerlendirmenizde yarar var. Bunu değerlendirirken sadece ekonomik olarak bakmamakta yarar var. Buranın asıl meselesi, sosyolojisi, antropolojisi ve burayla ilgili kalkınma parametrelerinin yeniden tarif edilmesiyle ilgili olabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda daha önce Dünyada ya da Türkiye'de şehir kalkınmasıyla ilgili ekosistem çalışan uzmanlar ya da gruplar var. Bunlardan destek almanızda fayda var. Ben burada kiminle konuşsam mobilyamızdan ya da tekstilden bahsediyor. Bu var olan varlıklarımızla ilgili bir bakış açısı. Acaba bambaşka bir açıdan bakılsa başka birisi başka bir şeyi görür mü? Ya da siz şekeri, suyu, tuzu bir araya getirdiğinizde nasıl bir farklı karışım çıkıyorsa, bunların yanına başka bir karışım maddesi veya başka bir parametre eklenirse İnegöl için tetikleyici bir mahiyet arz eder mi etmez mi? Burada şöyle bir söz var bizim yönetim biriminde kullandığımız; 'Hastayla operatör aynı kişi olmaz.' Eğer siz burası için bir şey planlıyorsunuz, operatör anlamında dış gözden de destek almanızda fayda var. Bunu yaparken kendi gücünüze güveniyor olabilirsiniz. Elbette güç önemli, kudret önemli ama bunun için bir irade koymak da çok önemli. Bunu tamamlayıcı faktör ise bilimdir. Sizin paranız olabilir, gücünüz olabilir, kudretiniz olabilir… Bir irade koyacak liderlikte gösteriyor olabilirsiniz. Fakat bunu tamamlayan şey bilim değilse, burada uzun soluklu maraton koşan bir hedef gözetemezsiniz. Orta ya da kısa vadeli çalışmalar oluşur. Benim size naçizane tavsiyem; İnegöl için küresel ölçekte yeni bir tasavvurdan, başka gözlerle, bambaşka bir tefekkürle şehri ele almanız ve mevcut düzeninizi yeniden tarif etmeniz olabilir. Burada bulunan herkese İnegöl ve Bursa için yaptığı katkıdan dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Bu ülkenin geleceğine yönelik olarak koyduğunuz her tuğlanın kutlu olduğunu biliyorum. Bu manada desteklerinizin artarak devam etmesini, size verdikçe daha çok geleceği şuuru içerisinde hayırlarınızın kabulünü bekliyorum. Milli Eğitim adına sizlerden maddi manevi her türlü desteği beklediğimizi de ifade etmek istiyorum."

ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HAKKINDA SUNUM YAPILDI

Müzakere Cemiyeti üyelerine yönelik yapılan konuşmaların ardından, Bakan Selçuk'a İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirmeyi planladığı 'Erken Çocukluk Eğitim Ve Değerlendirme Merkezi' hakkında sunum yapıldı. Yenice Mahallesi Ali Hatipoğlu Sokakta bulunan İnegöl Belediyesi Mahalle Konağı'nın Erken Çocukluk Eğitim ve Değerlendirme Merkezi olarak kullanılmasının planlandığı ifade edilirken, bina ve merkez hakkında bilgiler Bakan Selçuk'a aktarıldı. Yapılan sunumlarda merkezin içeriği ve işleyişine ilişkin brifing verilip istişarelerde bulunuldu. Ayrıca Bakan Selçuk'a İnegöl ziyareti nedeniyle çeşitli hediye takdimleri de gerçekleştirildi.