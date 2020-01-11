Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis'te - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Kilis'e geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kentte ilk ziyaretini Kilis Valiliği'ne yaptı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Selçuk, " Türkiye'de birçok ili ziyaret ediyoruz. Ama Kilis'in kendisine özgü imkanları, kendisine gözü problemleri var. Bunları yerinde görmek, bir değerlendirme yapmak ve özellikle, eğitim konusunda Kilis'in geleceğinin nasıl planlanacağı, ne tür hazırlık yapılacağı, yatırımlar yapılacağı, mevcut imkansızlıkların nasıl imkana çevrileceği konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. Bunun neticesinde dönüşümüzde bu fikir alışverişlerimizin hayata geçmesi içinde bazı tedbirler alacağız. İnşallah buradaki ekonominin eğitimle bütünleşmesi, sosyal hayatın, kültürel hayatın, eğitime katkısının ortayı çıkarılması için de bazı tedbirler almayı planlıyoruz" dedi.Kilis Valisi Recep Soytürk ise ziyaretinden dolayı Bakan Selçuk'a teşekkür etti.