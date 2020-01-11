Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis Valiliğini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis Valiliğini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis Valiliğini ziyaret etti Açıklaması

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdiden neyi nasıl yapacağımız konusunda bazı görüşmeler yapamaya da başladık.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis Valiliğini ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şimdiden neyi nasıl yapacağımız konusunda bazı görüşmeler yapamaya da başladık. Buradaki ekonominin eğitimle bütünleşmesi, sosyal ve kültürel hayatın eğitime katkısının ortaya çıkarılması için de bazı tedbirler almayı planlıyoruz." dedi.

Selçuk, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Kilis'in kendine özgü imkanları ve problemleri olduğunu, bütün bunları yerinde görüp değerlendirmek üzere ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Özellikle eğitim konusunda Kilis'in geleceğinin nasıl planlanacağı ve ne tür hazırlıklar yapılacağı konusunda görüşmeler yapılacağını aktaran Selçuk, mevcut imkansızlıkların giderilmesi noktasında birtakım fikir alışverişlerinde bulunacaklarını kaydetti.

Bakan Selçuk, "Şimdiden neyi nasıl yapacağımız konusunda bazı görüşmeler yapamaya da başladık. Buradaki ekonominin eğitimle bütünleşmesi, sosyal ve kültürel hayatın eğitime katkısının ortaya çıkarılması için de bazı tedbirler almayı planlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Vali Soytürk'ten brifing aldı.

Ziyarette AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş da hazır bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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