Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.

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