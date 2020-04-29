Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar...
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:04 Kaynak: AA
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