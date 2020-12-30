Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin...
30.12.2020 11:57
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Kovid-19) Aşı takvimine bağlı olarak yaşlılar, hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımızdan sonraki ekipte öğretmenlerin de yer alması noktasında ilkesel olarak müzakerelerimiz var."
Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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