Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın yapılacak '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katılmak için Kütahya'ya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın yapılacak '2023 Eğitim Vizyonunu Toplantısı'na katılmak için Kütahya'ya geldi.

Bakan Selçuk ilk olarak Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Kütahya'ya arkadaşlarımızla beraber bir ziyaret planladık. Aslında bu ziyaretleri birçok ilimizde planlayarak ve her ziyaretimizde de söz konusu ilimizin eğitimle ilgili her türlü ihtiyacını ve fotoğrafını çekmek noktasında girişimlerimiz oluyor. Buradaki değerli arkadaşlarımızla birlikte Kütahya için ne yapabiliriz? Nasıl daha ileri gidebiliriz? Alınması gereken tedbirler nedir? Bu konularda istişarelerimiz olacak. Okul yöneticisi arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, meslektaşlarımızla beraber toplantılar yapacağız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda da varsa alınması gereken tedbirler ve önlemler üzerinde hep birlikte yoğunlaşacağız. Başta sayın valim olmak üzere buradaki bütün çalışma arkadaşlarıma gösterdikleri çabalardan dolayı verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Burada sayın vekillerimiz, il başkanımız ve diğer bütün bürokrasideki arkadaşlarımız zaten Kütahya'nın gelişmesi ve kalkınması için elinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Bize bu çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amaçlı olarak buralara geliyoruz. İnşallah güzel bir ziyaret olacak. Faydalı bir ziyaret olacak."

Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçti. Okulu gezen Bakan Selçuk, öğrencilerin yapmış olduğu projeler hakkında bilgi aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenecek '2023 Eğitim Vizyonu Toplantısı'na katılacak.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:06 Kaynak: DHA

Kütahya, Ziya Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü İlçe Jandarma Komutanı 1 Ton Uyuşturucuyla Yakalandı, Uyuşturucu Rotası Deşifre Oldu

MEB, Ortaokulun Bodrum Katında Yaşanan Skandal Sonrası Harekete Geçti Irak Merkezi Hükümetinin IKBY Bayraklarının İndirilmesi İçin Verdiği Süre Doldu! Kriz Tırmanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 00:16:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kütahya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]