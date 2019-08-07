Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M. İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak olan özel eğitim...
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M. İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak olan özel eğitim okulu için düzenlenen protokol imza törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, M. İhsan Arslan
Vakfı iş birliğiyle açılacak olan özel eğitim okulu için düzenlenen protokol imza törenine katıldı
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