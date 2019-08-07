Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M. İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak olan özel eğitim...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M. İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak olan özel eğitim...

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M. İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak olan özel eğitim okulu için düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, M. İhsan Arslan Vakfı iş birliğiyle açılacak olan özel eğitim okulu için düzenlenen protokol imza törenine katıldı
Ziya Selçuk, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
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