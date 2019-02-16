Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa'da

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa'da kodlama ve robotik proje yarışmasına katılan projeleri inceledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa'da, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa'da kodlama ve robotik proje yarışmasına katılan projeleri inceledi.

Manisa programı kapsamında Vali Ahmet Deniz'i makamında ziyaret eden Selçuk, kentteki eğitim faaliyetleri ve devam eden yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (MOSTEM) geçen Bakan Selçuk, derslik ve atölyeleri inceledi, çalışmalarla ilgili idarecilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden bilgi aldı.

Öğrencilerin yaptığı bilimsel çalışmaları gören Bakan Selçuk, projeler hakkında öğrencilere sorular sordu.

Selçuk, okulun konferans salonunda öğretmenlere hitabının ardından AK Parti Manisa İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde kentteki öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve eğitimcilerin katılımıyla düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" toplantısına da katıldı.

Basına kapalı toplantı öncesi il genelinde ortaokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Kodla(Ma)nisa Kodlama ve Robotik Proje Yarışması"nda yer alan projeleri inceleyen Bakan Selçuk, öğrencilerden projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Selçuk ayrıca aynı kültür merkezinde açılan ve 198 şehidin çeşitli emanetlerinin yer aldığı 24. Şehit Emanetleri Binbaşı Doğan Özen Sergisi'ni de gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:32 Kaynak: AA

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