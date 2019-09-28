Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı

47 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı

Ziya Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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