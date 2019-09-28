Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı
47 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Mars'ta Hayat Hikaye Yarışması' ödül törenine katıldı
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