Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Mavi Balina ve Momo Gibi Sanal Tehditler) Son Günlerde...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Mavi Balina ve Momo Gibi Sanal Tehditler) Son Günlerde...

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Mavi Balina ve Momo gibi sanal tehditler) Son günlerde toplumumuzun dikkatini çekecek şekilde maalesef bazı üzücü olaylarla karşılaşmış bulunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: " (Mavi Balina ve Momo gibi sanal tehditler) Son günlerde toplumumuzun dikkatini çekecek şekilde maalesef bazı üzücü olaylarla karşılaşmış bulunuyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızla birlikte başlattığımız bazı çalışmalar var, zamanı gelince kamuoyu ile paylaşacağız. Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişilerin, kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:11 Kaynak: AA
Ziya Selçuk, Güncel
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