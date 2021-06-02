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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığında Düzenlenen "Telafide Ben de Varım" Programının Tanıtımında Konuştu - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığında Düzenlenen "Telafide Ben de Varım" Programının Tanıtımında Konuştu

02.06.2021 09:27
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığında Düzenlenen

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yaz döneminde isteğe bağlı olarak telafi eğitimine başlıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yaz döneminde isteğe bağlı olarak telafi eğitimine başlıyoruz. Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında, alınan kararlar doğrultusunda Türkiye genelinde tüm ilkokul ve bünyelerindeki ana sınıflarda, 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada iki gün yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlattı.

Diğer okul öncesi eğitim kurumlarında mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceğini, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki temel eğitim okullarında ise yüz yüze eğitime beş gün, tam zamanlı olarak başlanıldığını aktaran Selçuk, yüz yüze eğitimlere katılımın yine isteğe bağlı olacağını vurguladı.

"Telafi eğitiminin 2 Temmuz'da başlaması planlanıyor"

Selçuk, COVID-19 salgını sürecinde TRT EBA kanalları, EBA platformu ve farklı destek mekanizmalarıyla öğrencilere en nitelikli içeriklerle ulaşmaya çalıştıklarını dile getirerek, eğitimin uzaktan gerçekleşmesinin öğrenci, öğretmen ve aileler için birtakım sınırlılıklar doğurduğuna dikkati çekti. Bu sınırlılıklardan kaynaklanan akademik ve sosyal ihtiyaçları belirlemek için yapılan araştırmalarda, farklı öğrenci gruplarında değişik seviyelerde bir telafi çalışmasına ihtiyaç olduğunu tespit ettiklerini bildiren Selçuk bundan dolayı öğrencilerin sosyal, duygusal alanda iyileşeceği ve fiziksel olarak aktif olacağı bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek, eğitimde fırsat adaleti ilkesi doğrultusunda öğrencileri akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık yönlerinden desteklemek istediklerine değindi.

"Dileyen karnesine 18 Haziran'dan itibaren ulaşabilecek"

Bu nedenle Ulusal Destekleme Programını (UDEP) hazırladıklarını aktaran Selçuk şunları kaydetti: Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek.

"Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız"

Selçuk, 2 Temmuz'un ardından da öğrencileri güzel bir yazın beklediğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: Yaz dönemiyle birlikte Bakanlığımız yaklaşık 1, 5 yıl sürecek olan UDEP sürecine de girmiş oluyor. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yaklaşık 1, 5 yıl sürecek UDEP kapsamında yapılacak çalışmalardan kısaca bahsetmek isterim. Her okulumuz Talim Terbiye Kurulunca hazırlanan öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak zümreler marifetiyle hazırlanan çerçeve dahilinde kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar kendisine 1, 5 yıl sürecek UDEP kapsamında böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak. 18 Haziran - 2 Temmuz aralığında okullarımız çalışmalarını bu planlar doğrultusunda uygulamaya başlayacaklar. Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için de açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler, tabii isterlerse.

"Gelecek hafta da ortaokul ve lise öğrencilerimizle kavuşacağız"

Sitede çocuklar, öğretmenler ve veliler için ayrı ayrı bölümler bulunduğunu aktaran Selçuk "Gelecek hafta da ortaokul ve lise öğrencilerimizle kavuşacağız. Bilhassa bu son haftaların, mezun olacak öğrencilerimiz için, hayat boyunca unutamayacakları bu günleri okullarında hep birlikte geçirecek olmaları bizim için emin olun ayrı bir sevinç. Hepsine başarılar diliyor, gözlerinden ayrı ayrı öpüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Mahmut Emin Söylemez

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığında Düzenlenen Telafide Ben de Varım Programının Tanıtımında Konuştu

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığında Düzenlenen 'Telafide Ben de Varım' Programının Tanıtımında Konuştu - Son Dakika


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