Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmenler Şubat'ın son haftası aşılanmaya başlanacak - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmenler Şubat'ın son haftası aşılanmaya başlanacak

15.02.2021 10:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmenler Şubat'ın son haftası aşılanmaya başlanacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarında başlayan yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, öğretmenlerin aşılama takvimine ilişkin ise "Randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Köy okullarında yüz yüze eğitimin başlaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'da açıklamalarda bulundu.

"LİSTELER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA İLETİLDİ"

Öğretmenlere Şubat'ın son haftası koronavirüs aşısının ilk dozlarının yapılacağını söyleyen Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde önemli bulduğumuz tedbir, öğretmenlere aşı uygulanması... Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerin ilk doz aşılanmasına başlanacak." dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıf ile 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlarken, diğer öğrencilerimiz de ekranların karşısında yerlerini aldı. İkinci yarıyılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

"GEREKLİ HAZIRLIKLARI YAPIYORUZ"

Bu hafta itibarıyla ülkemizin bütün köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız, 1 Mart'ta okul öncesi, özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için okulların kapısını açmak olacak. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okullarımızı açma konusunda da ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

"OKULLARDA ORTAK KULLANIM İÇİN KURALLAR BELİRLEDİK"

Okullar hangi koşullarda açıyoruz? Şunun bilinmesini isterim ki okulların açılmasıyla ilgili aldığımız kararlar uzun süren araştırma ve planlama kapsamında belirlendi. Bunun ilk adımı tüm eğitim kurumlarının standarda tabi olmasıydı. Kararlılıkla tüm çocuklarımızın aynı sağlık güvenliği imkanı içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımızla TSE arasında imzalanan eğitim kurumlarında hijyen şartlarının iyileştirilmesi protokolü kapsamında kılavuz yayınladık. Sınıflar, öğretmen odaları, okul bahçesi gibi okul binası içinde her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik.

Kılavuz sonrasında okulların hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına okulun temiz belgelendirme programını da yürürlüğe aldık. Kılavuzla ilgili çalışmalarımızı ayrı ayrı yapma imkanı bulduk. Şu an itibariyle okullarımızın yüzde 98.2'sini oluşturan okullarımız 'okulum temiz' belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi.

"EN KISA ZAMANDA HASRETİN ORTADAN KALKMASI TEMENNİSİYLE"

EBA ve 3 TRT EBA televizyon kanalımız her zaman açık kalacak. Öğretmen ve öğrencilerimize de hizmet verecek.Sizlerle işbirliği içinde eğitimin üstesinden gelemeyeceğimiz bir zorluk olmayacağını salgın sürecinde hep beraber tecrübe ettik, ediyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki bugün bu köyde evlatlarımızla birlikte şu zili çalmak, onlar kadar bizleri de mutlu etti. En kısa zamanda sınıflarımızın dolması, okul bahçelerinin cıvıldaması, hasretin tamamen ortadan kalkması temennisiyle yeni yarı yılın tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olmasını gönülden diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmenler Şubat'ın son haftası aşılanmaya başlanacak

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğretmenler Şubat'ın son haftası aşılanmaya başlanacak - Son Dakika


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