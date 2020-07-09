Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Verilere bakarız, ağustosun... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Verilere bakarız, ağustosun...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz."

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: '(Okullarda yüz yüze eğitim) Verilere bakarız, ağustosun... - Son Dakika
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