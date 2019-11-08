Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız 'Bütünleştirici...
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız 'Bütünleştirici...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız 'Bütünleştirici...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız 'Bütünleştirici Eğitim' projesini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız 'Bütünleştirici Eğitim' projesini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. - ANKARA

Ziya Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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