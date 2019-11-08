Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız 'Bütünleştirici...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız 'Bütünleştirici Eğitim' projesini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Önümüzdeki günlerde tanıtımını yapacağımız 'Bütünleştirici Eğitim' projesini kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. - ANKARA
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız