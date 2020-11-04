Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha...
04.11.2020 11:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yükselişte olduğu şu dönemde aldığımız tedbirler vasıtasıyla okulların çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk."
Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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