Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şanlıurfa'da

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa 'ya geldi.

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İmamoğlu'ndan 'Sahilde mangal yasağı' açıklaması: Doğru bir iş olmadığı konusunda görüşüm var