Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu

30 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Şanlıurfa'da ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa'nın Suruç ve Birecik ilçelerini ziyaret etti.

Bakan Selçuk, Akçakale'de terör örgütü YPG/ PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda hasar gören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde incelemelerin ardından, 3. Hudut Alay Komutanlığını ziyaret ederek buradaki askerlerle görüştü.

Daha sonra Suruç ilçesine geçen Selçuk'u burada Vali Abdullah Erin, Kaymakam Kenan Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmethan Özdemir ve diğer ilgililer karşıladı.

Bakan Selçuk ve beraberindekiler, burada Sanat Sokağı'nı gezdi ve seyyar kütüphane hakkında bilgi aldı. Kurulan stantları gezen Selçuk, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

Gezi sırasında öğrenciler, çivi ve ipten yaptıkları filografi tablosunu Bakan Selçuk'a hediye etti.

Selçuk ve beraberindekiler daha sonra Birecik ilçesine geçerek, Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'ı ziyaret etti ve ilçede çeşitli temaslarda bulundu.

Ziya Selçuk, Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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