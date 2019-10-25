Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Sivas'ta

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Selçuk'u, Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

İlk olarak Atatürk Kongre Müzesi'ne geçen Selçuk, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından gerçekleştirilen Sivas Kongresi'nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

Selçuk, daha sonra, müzede 81 ilin milli eğitim müdürleriyle değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bizim mutat olarak il müdürlerimizle toplantımız oluyor ama 100'üncü yıl (Sivas Kongresi) bizim açımızdan çok önemli. Milli Mücadelemizin başladığı, bütün ruhuyla, ruhaniyetiyle bu konuyu hissettiğimiz bir mekan olarak Sivas'ta bu binada bulunuyor olmanın ayrı bir değeri var. Eğitimimizin, eğitimle ilgili bakış açımızın tazelenmesi ve hizamızı, niyetimizi gözden geçirmek için bu binada bütün hatıralarımızı yeniden yeniden tefekkür ve tezekkür edip, arkadaşlarımızla değerlendirmeler yapıp, milli eğitim konularını istişare etmek için bulunuyoruz. Bu istişarenin Milli Mücadelemizle ile bağlantısının kuvvetli bir şekilde hissedilmesini sağlamak için böyle bir tercihte bulunduk."

Bakan Selçuk, daha sonra Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.