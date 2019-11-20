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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Konya Valiliğine ziyaret
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valiliğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:56 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valiliğini ziyaret etti.
Selçuk, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) incelemelerde bulundu.
Daha sonra Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilik şeref defterini imzaladı.
Bakan Selçuk, ziyaretin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı.
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