Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Konya Valiliğine ziyaret
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Konya Valiliğine ziyaret

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valiliğini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Konya Valiliğine ziyaret, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya Valiliğini ziyaret etti.

Selçuk, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Konya'da, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nda (SOBE) incelemelerde bulundu.

Daha sonra Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Selçuk, ziyaretin ardından Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:56 Kaynak: AA
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