Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür

12.10.2020 19:13
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayan yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün başlayan yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, okul binalarına girmeyerek dışarıda bekleyen velilere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Aynı hassasiyetin bina dışında beklerken de gösterilmesini rica eden Bakan Selçuk, "Lütfen, mesafeyi koruyalım çünkü sizin sağlığınız, öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca: "Her şey sırayla yoluna girecek"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasının bugün başlamasına ilişkin, "Her şey sırayla yoluna girecek." mesajını paylaştı.

Ziya Selçuk, Twitter, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere teşekkür - Son Dakika

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