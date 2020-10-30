Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

30.10.2020 15:05

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması "Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

"Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. Ancak bu arzumuz herhangi bir riske rağmen olmayacak"

"Açıklamalar bizim tarafımızca yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını hassaten rica ediyorum"

KOCAELİ - Eğitimde tamamen yüz yüze modele geçilmesiyle ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. Ancak bu arzumuz herhangi bir riske rağmen olmayacak" dedi.

Kocaeli'de bir dizi programa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde yüz yüze geçilmesi konusunda çıkan haberlere yönelik açıklama yaptı. Eğitimin tamamen yüz yüze geçilmesi konusunda kesin bir tarih belirlenmediğini söyleyen Selçuk, bakanlık ve resmi kaynaklar haricindeki haberlere itibar edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

"Her gün, her hafta veriler değişebiliyor"

Eğitimle ilgili ilgili kurumlarla sürekli görüştüklerini belirten Bakan Selçuk, "Süreç tüm Dünya'da olduğumuz gibi dinamik olarak yaşadığımız bir süreç. Her gün, her hafta veriler değişebiliyor, manzara değişebiliyor. Bizim de eğitimle ilgili kararları alırken bu dinamik duruma göre kararlar almamız gerekiyor. İlgili kurumlarla yaptığımız istişareler, değerlendirme toplantıları ki hemen hemen her hafta yapıyoruz. Gelecek haftalarda eğitim kurumlarımızda, okullarımızda neyi nasıl yapacağımız konusunda kararları ortaya koyuyor. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm bakanlıklar ki hemen hemen hepsi doğrudan ilgili bu salgınla, birlikte bir değerlendirme yapılıyor ve netice itibariyle de kararlar alıyoruz" dedi.

"Tırmanışı şehir şehir, ilçe ilçe takip ediyoruz"

Eğitim sürecinde il ve ilçe ilçe pandemi durumunun seyrini takip ettiklerini ifade eden Bakan Selçuk, "Bugünlerde salgında bildiğiniz gibi bir tırmanış söz konusu. Biz de bu tırmanışı şehir şehir, ilçe ilçe takip ediyoruz. Bu takip neticesinde de önümüzdeki haftalarda hangi şehrimizde, hangi ilçemizde durumun ne olduğunu dikkatle izleyerek, yeni sınıflar konusunda Bilim Kurulu'nun tavsiyesi, Sağlık Bakanlığı'nın görüşü ve ilgili kurumların da istişaresi neticesinde kararlar alınacaktır. Ama bu dinamik durumlardan dolayı bizim önümüzdeki haftalarda, gelecek ay, ya da sonraki ay durumun ne olacağını tam olarak saptamamız ve bunun kararını vermemiz elbette ki bugünden söz konusu değil. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, çocuklarımız kurallara, temizlik, maske, mesafe kuralına gayet ciddi bir şekilde uyuyorlar. Küçük uyarılarla bir takım sorunlar da gideriliyor. Hemen hemen hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ortada bir prosedür var ona göre gereken tedbirler alınıyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin riske girmesini engelleyecek şekilde kararlar alıyoruz ve uygulamaya geçiriyoruz" diye konuştu.

"Temennimiz okulların tümüyle açılması ancak bu arzumuz herhangi bir riske rağmen olmayacak"

Okullarda tamamen yüz yüze eğitime geçileceği haberlerinin doğru olmadığını ifade eden Bakan Ziya Selçuk, "Biz her zaman ifade ediyoruz. Resmi kurumların resmi verilerinin dışında herhangi bir kaynağa itibar etmeyin diye halkımızı uyarıyoruz. Bu konularla ilgili hep söylediğimiz gibi farklı senaryolarımız var. Bu senaryoları da yeri ve zamanı geldiğinde hayata geçiriyoruz. Bu temenniler elbette okulların bir an önce açılmasına yönelik. Bizim de bütün temennimiz, arzumuz okulların tümüyle açılması. Biz çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, sınıflarında mutlu bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. Ancak bu arzumuz herhangi bir riske rağmen olmayacak. Bu nedenle bahsi geçen tarihler ya da açıklamalar bizim tarafımızca yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını hassaten rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Ziya Selçuk, kaynaklar, Kocaeli, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika


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