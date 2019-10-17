Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimleri yapılacak"
11 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ara tatillerde öğrenciler için telafi eğitimleri yapılacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ara tatillerde öğrenciler için telafi eğitimleri yapılacak" dedi.
(İHA)
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