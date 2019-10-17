Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimleri yapılacak"
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Telafi eğitimleri yapılacak'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafi eğitimleri yapılacak"

11 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ara tatillerde öğrenciler için telafi eğitimleri yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ara tatillerde öğrenciler için telafi eğitimleri yapılacak" dedi.

(İHA)

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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