Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençler, ara tatil sona erdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençler, ara tatil sona erdi. Yarın sabah 9'da TRT-EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki ilk ders için kamera karşısına geçti

Ziya Selçuk, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:40 Kaynak: AA

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