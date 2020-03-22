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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT-EBA TV'deki "ilk ders" için kamera karşısına geçti
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençler, ara tatil sona erdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gençler, ara tatil sona erdi. Yarın sabah 9'da TRT-EBA TV'de hep birlikteyiz, ders başlıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:40 Kaynak: AA
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