Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili,... - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili,...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili, "Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili,..., System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV İlkokul kanalındaki tartışmalı görüntülerle ilgili, "Hepimiz için yeni ve zorlu bir süreç. Bu konuda sizlerin de anlayışınızı rica ederim. Gözden kaçırdığım birkaç dakikalık bir görüntünün, üzerine titrediğim sisteme verdiği zararı konuşuyor olmanın ne kadar rahatsız edici olduğunu anlatamam" dedi. - ANKARA

Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:59 Kaynak: İHA

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