Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden... - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ücretli öğretmenlere ödemelerin uzaktan eğitimin başladığı günden itibaren yapılacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:10 Kaynak: AA
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