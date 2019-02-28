Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Belediye Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Belediye Ziyareti

1 saat önce

-Detay görüntü -Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması -Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ADANA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.

-Detay görüntü
-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ADANA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:19 Kaynak: AA

Adana, Hüseyin Sözlü, Ziya Selçuk, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müslüm Filmi, Müslüm Gürses'in Ölüm Yıldönümü Vesilesiyle Yeniden Vizyona Girecek Yalnız Yaşayan Kadını Yangından Kedisi Kurtardı

Gelin-Kaynana, Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı Sırtına Bağladığı Kazanla Sokak Köpeklerine Yemek Taşıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 13:43:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Belediye Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]