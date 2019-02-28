Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Belediye Ziyareti
1 saat önce
-Detay görüntü -Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması -Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ADANA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.
-Detay görüntü
-Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün konuşması
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ADANA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:19 Kaynak: AA
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