Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk Erzurum'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, Erzurum'daki okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Çeşitli programları dolayısıyla kente gelen Rana Selçuk, Palandöken ilçesindeki Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi, Mehmetçik Ortaokulu, Murat Ellik İlkokulu ile Şehit Hasan Yılmaz Kıs Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Okullardaki öğrencilerle sohbet ederek zaman geçiren Selçuk, öğrencilerin çeşitli atölyelerde yaptığı ürünleri inceledi.

Selçuk, Mehmetçik Ortaokulu ziyaretinde öğrencilerden Muhammet Emin Aksal ile Çağan Orçun Çelik'in geliştirdiği, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İnsanlık Yararına Teknoloji/ Ulaşım Kategorisi'nde 1'inci olan "Yeni Nesil Yürüme Engelli Aracı"nı inceledi.

Araç hakkında öğrencilerden bilgi alan Selçuk, daha sonra aracın test sürüşünü izledi.

Rana Selçuk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin çalışmalarını çok başarılı bulduğunu söyledi.

Öğrencilerin başarılarının Türkiye'nin geleceği adına çok ümit verici olduğunu ifade eden Şelçuk,"Gençlerimizden her zaman ümidimiz var ama birebir sahada ümitlerimizin gerçekleştiğini ve boşa gitmediğini görmek bizi çok daha duygulandırdı." dedi.