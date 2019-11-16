Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk Erzurum'da eğitim müzesi açılışı yaptı

Beraberinde Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in esi Nebahat Özer, sanatçı Aylin Şengün Taşçı ile birlikte Erzurum Lisesine gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk'u burada İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Erzurum Lisesi Müdür Başyardımcısı Sebile Alkır karşıladı.

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