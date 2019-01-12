Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Uşak'a Geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Uşak'a geldi "2023 Eğitim Vizyonu" toplantısı Bakan Selçuk'un katılımıyla Uşak'ta gerçekleştiUŞAK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "2023 Eğitim Vizyonu" toplantısı için Uşak'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Uşak'a geldi

"2023 Eğitim Vizyonu" toplantısı Bakan Selçuk'un katılımıyla Uşak'ta gerçekleşti



UŞAK - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "2023 Eğitim Vizyonu" toplantısı için Uşak'a geldi.

Bakan Selçuk Uşak programında ilk ziyaretini Uşak Valiliğine yaptı. Valilik önünde Vali Funda Kocabıyık ve protokol tarafından karşılanan Bakan Ziya Selçuk, makama geçmeden anı defterini imzaladı ve basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk Uşak'a bulunmaktan memnun olduğunu dile getirerek başladığı açıklamasında; "Süreç içerisinde birçok il ziyaretinde Uşak programımızda vardı. Uşak ilinin eğitim açısından değerlendirmesi ve buradaki eğitim kalitesinin yükseltilmesi anlamında bir takım görüşmeler ve istişareler yapmak temel amacımız. Bu ziyaret neticesinde de eminim karşılıklı değerlendirme ile çok güzel işler yapacağız ve çok güzel başarı hikayeleri ortaya çıkararak birlikte geleceğe imza atacağız. İlk edindiğim bilgilerde Uşak'ta birçok çalışma zaten yapılmış durumda. Bundan sonra üzerine neler koyabiliriz onlara bakacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Valilik ziyaretinin ardından "2023 Eğitim Vizyonu" toplantısı için beraberindeki heyet ile Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Toplantının açılışının ardından geri kalan bölüm basına kapalı devam etti. Bakan Selçuk programların ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor

Türk Kimyager, Karla Mücadelede Çığır Açacak Formül Geliştirdi

Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz