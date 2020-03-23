Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi - Lise - Son Dakika

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk dersini verdi - Lise
11 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından uzaktan eğitimin ilk dersinin verilmesi ANKARA - Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından uzaktan eğitimin ilk dersinin verilmesi ANKARA - Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılacak "uzaktan eğitim", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği ilk dersle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:36 Kaynak: AA
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