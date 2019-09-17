Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı programlara katılmak üzere Van'a geldi.

Edremit ilçesindeki bir kahvaltı salonunda düzenlenen programa katılan Bakan Selçuk, burada hayırseverlerle bir araya geldi.

Eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Selçuk, hayırseverlere birer teşekkür belgesi verdi.

Selçuk, ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Konferans Salonunda düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi"ne katıldı.

Program, basına kapalı devam etti.