Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da
Son Dakika Güncel Haber

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da

55 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı programlara katılmak üzere Van'a geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bazı programlara katılmak üzere Van'a geldi.

Edremit ilçesindeki bir kahvaltı salonunda düzenlenen programa katılan Bakan Selçuk, burada hayırseverlerle bir araya geldi.

Eğitime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eden Selçuk, hayırseverlere birer teşekkür belgesi verdi.

Selçuk, ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Konferans Salonunda düzenlenen "2023 Eğitim Vizyonu Bağlamında Eğitim Değerlendirme ve Geliştirme Zirvesi"ne katıldı.

Program, basına kapalı devam etti.

Ziya Selçuk, Edremit, Selçuk, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mahalle sakinleri, cami minaresine çıkarak telefonla konuşabiliyor
Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama SoloTürk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]