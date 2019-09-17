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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da

21 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van'da öğretmenler ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Van'da öğretmenler ile bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Valilikte gerçekleştirilen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen "Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları" adlı programa katılıp il genelinde görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyarete den Bakan Selçuk, burada AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun katılımıyla toplantı yaptı.

Söz konusu programlar basına kapalı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Van'da

Devlet Tiyatroları, Ziya Selçuk, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:36 Kaynak: AA
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