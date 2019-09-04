Son Dakika Haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda Yeni Öğretmenler Odası Tasarımı...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda Yeni Öğretmenler Odası Tasarımı...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda Yeni Öğretmenler Odası Tasarımı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda Yeni Öğretmenler Odası Tasarımı Tanıtım Toplantısı'na katıldı

Selçuk Yalçın , Ziya Selçuk, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:39 Kaynak: İHA
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