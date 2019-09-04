Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda Yeni Öğretmenler Odası Tasarımı...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda Yeni Öğretmenler Odası Tasarımı Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:39 Kaynak: İHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda Yeni Öğretmenler Odası Tasarımı Tanıtım Toplantısı'na katıldı
Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarında iyileştirme Kürt İdris'in, Bülent Ersoy'un "Silahını ver" teklifine verdiği efsane yanıt Villarreal, Caleb Ekuban'ı izlemeye aldı! Erdoğan'ın videosunu paylaştığı fenomen, suskunluğunu bozdu