Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Yılın Devlet Adamı' seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Yılın Devlet Adamı' seçildi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Yılın Devlet Adamı' seçildi

7 saat önce

Ekonomi ve finans dergisi Turcomoney tarafından organize edilen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" sahiplerini buldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Yılın Devlet Adamı' seçildi, System.String[]

Ekonomi ve finans dergisi Turcomoney tarafından organize edilen " Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" sahiplerini buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Yılın Devlet Adamı Ödülü'nü alırken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Yılın Bakanı" ödülüne değer görüldü.

Türkiye'nin tek uluslararası ekonomi/finans dergisi Turcomoney'nin geleneksel hale gelen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri" sahiplerini buldu. Değişik alanlardaki hizmetleri ile değer üreten kuruluşları ve kişileri teşvik etmeyi ve cesaretlendirmeyi amaçlayan Turcomoney dergisi bu sene "Yılın Devlet Adamı Ödülü"ne Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u layık gördü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise "Yılın Bakanı" ödülünü aldı.

SİYASET VE EKONOMİNİN TANINMIŞ İSİMLERİ

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin'in de davetli olarak katıldığı gecede, siyasetin ve ekonominin tanınmış isimleri bir araya geldi. Tören sonrasında Ziya Selçuk ile bir araya gelen Yeltekin aldığı ödülden dolayı bakanı tebrik etti ve 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda bakanlıkça yapılan kapsamlı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

NE KADAR BAŞARILI OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ

Törenden sonra konuşan Yeltekin, Türkiye'ye değişik alanlarda hizmet veren ve yaptıklarıyla ülkemiz adına değer üreten isimlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Özellikle ülkemizin kalkınması adına her alanda değer üretmenin önemine vurgu yapan Yeltekin, "Geçtiğimiz günlerde FORBES Dergisi tarafından açıklanan ve yaptıklarıyla ülkemiz gençliğine ilham kaynağı olan isimlerin belirlendiği "30 Altı 30" listesinde mezunlarımız İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve milli okçumuz Mete Gazoz yer aldı. Her iki mezunumuzun bu listede yer alması ülkemizin geleceğine değer katacak gençler yetiştirme konusundaki hedefimizde ne kadar başarılı olduğumuzu gösterdi" dedi.

(İHA)

Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:40 Kaynak: İHA
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