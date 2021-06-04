Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, Çanakkale'de Öğretmen ve Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, 'Ziya Öğretmen ile Öğretmen Buluşmaları' programları kapsamında Çanakkale'de meslektaşları ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Vali İlhami AKTAŞ, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU, Çanakkale Merkez Erenköy ilkokulu geçerek öğrencilerle bir araya gelip bir süre sohbet ettiler.

Erenköy ilkokulu ziyareti sonrasında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Vali İlhami AKTAŞ, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İSKENDEROĞLU ve protokol üyeleri İÇDAŞ kongre merkezinde 'Ziya Öğretmen ile Öğretmen Buluşmaları' programı ile öğretmenlerle bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Akçansa Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan türkü dinletisi gerçekleştirildi.

'Ziya Öğretmen ile Öğretmen Buluşmaları' programında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz birer konuşma yaptı.

İÇDAŞ kongre merkezinde gerçekleştirilen 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programı sonrasında Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, Çanakkale Gelibolu Tarihi Alanda Şehitlikleri ziyaret ederek, karanfil bırakıp, dua etti.